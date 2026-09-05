Amorim sul calendario: “Mai avuto una sequenza di partite così fitto, dovremo fare delle rotazioni”

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Un estratto delle parole di Ruben Amorim rilasciate nella conferenza stampa pre Juventus-Milan, in programma domani sera alle ore 20:45.

Ruben Amorim, direttamente dalla sala stampa di Milanello, ha paralto ai microfoni alla vigilia di Juventus-Milan, match in programma domani sera alle ore 20:45 all'Alianz Stadium di Torino. Di seguito un estratto delle sue parole.

Secondo il tuo punto di vista state migliorando in difesa? Hai studiato bene il calendario che ti aspetta, ma è normale secondo te?

"Non ho mai avuto una sequenza così fitta di partita in carriera, nemmeno in Premier League. Sarà difficile ma possiamo anche far rifiatare certi calciatori, faremo delle rotazioni, motivo per il quale avremo tutti questi calciatori a disposizione. È importante per me vedere fino a gennaio questi calciatori e poi capiremo bene cosa succederà".