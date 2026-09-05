Amorim chiaro: “L’allenamento è la cosa più importante, se meriti durante la settimana giochi sennò no”

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Un estratto delle parole di Ruben Amorim rilasciate nella conferenza stampa pre Juventus-Milan, in programma domani sera alle ore 20:45.

Ruben Amorim, direttamente dalla sala stampa di Milanello, ha paralto ai microfoni alla vigilia di Juventus-Milan, match in programma domani sera alle ore 20:45 all'Alianz Stadium di Torino. Di seguito un estratto delle sue parole.

Come gestisci il tuo 11 titolare, considerando il fatto che spesso i pezzi grossi li hai inseriti a partita in corso?

"All'inizio della stagione è difficile, bisogna capire gli aspetti fisici di alcuni giocatori. Noi dobbiamo capire anche come finire la partita. La cosa più importante è come ti alleni durante la settimana, perché se non ti alleni bene cambio idea subito. Quindi se devo dire una cosa: se meriti durante la settimana giochi, sennò no. Ovviamente schiero sempre l'11 migliore possibile, ma è normale che comunque in panchina devo avere delle armi che mi permettono di poter cambiare la partita in corso".