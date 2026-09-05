Amorim elogia Spalletti: “È intelligente, mi piace come fa giocare la Juve. Sono pronto per battere la Juve da allenatore per la prima volta”

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Un estratto delle parole di Ruben Amorim rilasciate nella conferenza stampa pre Juventus-Milan, in programma domani sera alle ore 20:45.

Ruben Amorim, direttamente dalla sala stampa di Milanello, ha paralto ai microfoni alla vigilia di Juventus-Milan, match in programma domani sera alle ore 20:45 all'Alianz Stadium di Torino. Di seguito un estratto delle sue parole.

Che tipo di allenatore è Spalletti? Non ha mai battuto la Juventus da calciatore o allenatore?

"Spalletti non ha bisogno di introduzioni: è intelligente, ha grandi qualità, conosce la lega, mi piace il modo in cui fa giocare la sua squadra. Sarà una partita dura, siamo all'inizio ma sappiamo che siamo pronti per la partita. Sarà una bella partita e non ho mai battuto la Juventus da allenatore, ma da giocatore sì. Sarò pronto a farlo per la prima volta da allenatore".