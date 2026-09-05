Amorim sulla difesa: “Con il Torino meglio che col Venezia, a volte Gila e Pavlovic si sentono dei numeri 10”

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Un estratto delle parole di Ruben Amorim rilasciate nella conferenza stampa pre Juventus-Milan, in programma domani sera alle ore 20:45.

Ruben Amorim, direttamente dalla sala stampa di Milanello, ha paralto ai microfoni alla vigilia di Juventus-Milan, match in programma domani sera alle ore 20:45 all'Alianz Stadium di Torino. Di seguito un estratto delle sue parole.

"La difesa? Per me contro il Torino abbiamo controllato meglio le transizioni, contro il Venezia meno. Dobbiamo mantenere il focus, in ogni partita. Abbiamo grandi problemi in difesa quando perdiamo il pallone, non nell'organizzare la difesa. Abbiamo lavorato tanto durante questa settimana, e poi ho centrali come Pavlovic e Mario (Gila, ndr) che pensano di essere dei numeri 10. Non sono stato soddisfatto della partita fatta contro il Venezia, e dobbiamo fare meglio contro top team come la Juventus".