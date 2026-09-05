Fiorentina, che flop: il Torino di Abate rimonta e vince 1-2

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Altro flop della Fiorentina che perde la terza partita consecutiva in campionato: sorride il Torino di Abate che rimonta e vince 1-2

Continua l'inizio di campionato da incubo della Fiorentina di Fabio Grosso, avvio peggiore anche rispetto all'anno scorso con Stefano Pioli in panchina. La Viola ha perso la terza gara su tre e lo ha fatto contro il Torino di Ignazio Abate che, viceversa, ha trovato la prima gioia in campionato. Il risultato finale 1-2 per i granata che hanno rimontato l'iniziale gol di Pellegrino al Franchi, tutto nel secondo tempo: prima il pareggio del grande ex Mandragora e poi la rete definitiva di Che Adams.

SERIE A, I RISULTATI AGGIORNATI DELLA TERZA GIORNATA

VENERDÌ

ore 20.45, Genoa-Como 1-4

OGGI

ore 15, Fiorentina-Torino 1-2

ore 18, Inter-Napoli

ore 20.45, Roma-Atalanta

DOMANI

ore 15, Parma-Monza

ore 15, Frosinone-Venezia

ore 18, Bologna-Sassuolo

ore 20.45, Juventus-Milan

LUNEDÌ

ore 18.30, Cagliari-Lecce

ore 20.45, Udinese-Lazio