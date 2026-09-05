Il Milan Club Castelfidardo ha organizzato una serata commemorativa per ricordare Franco Baresi
Venerdì 4 settembre il Milan Club Castelfidardo ha organizzato una serata commemorativa a Potenza Picena (MC) presso il ristorante Tavolo Matto, per ricordare il nostro Capitano Franco Baresi. Ospiti della serata che hanno voluto ricordare Franco attraverso i loro aneddoti : Sebastiano Rossi, Filippo Galli e il giornalista Luca Serafini, con la partecipazione straordinaria di Alessandro Riboldi, presente in rappresentanza della Famiglia Baresi.
Alessandro Riboldi ha portato sul palco della serata i ringraziamenti della Famiglia Baresi verso ogni tifoso che non ha mai fatto mancare vicinanza e affetto nei loro confronti nel momento piu difficile della loro vita. Per contraccambiare tutto questo affetto, la moglie di Franco Baresi, Maura Lari e i figli Edoardo e Gianandrea hanno donato al Milan Club Castelfidardo la maglia e la fascia di capitano autografata di Franco, in segno di stima e affetto.
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