Spalletti sul Milan: "Sono fortissimi, come tanti altri e come noi"

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Le parole di elogio di Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, nei confronti del Milan che domani sera affronterà a Torino

Anche Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del primo big match della stagione in programma domani sera contro il Milan a Torino alle ore 20.45. Il tecnico toscano ha elogiato la squadra rossonera, citando diversi singoli a disposizione della rosa dell'allenatore portoghese Ruben Amorim.

Le parole di Luciano Spalletti sul Milan: "Hanno una squadra molto forte, lo ha confermato anche Amorim. Hanno tanta roba a disposizione anche domani. Nelle ultime partite non ha giocato Pulisic, Rabiot, Saelemaekers. Moreira è arrivato da poco. Hanno varietà di giocatori forti da tutte le parti a disposizione. Sono fortissimi, come tanti altri e come noi. Dovremo vedere se saremo più bravi di altre squadre. Son tutte di livello poi si va a giocare. Il fatto di esser stati rapidi negli ultimi giorni di mercato ci ha permesso di creare la possibilità di avere più soluzioni di livello".