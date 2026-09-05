Sabatini su Juve-Milan: “Una volta veniva definito il derby d’Europa per il livello delle squadre, vi racconto un aneddoto su Manchester 2003”

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Sabatini nel suo canale YouTube parlando del big match di domenica sera tra Juve e Milan ha ricordato degli aneddoti riguardanti la finale di Champions del 2003.

Nel suo canale YouTube, Sandro Sabatini nel presentare il big match di domenica sera tra Juventus e Milan è tornato a parlare della finale di Manchester del 2003 ed ha raccontato degli aneddoti in merito a quella partita. Queste le sue parole.

"Ai tempi ai tempi della finale famosa di Manchester di Champions League, Juve-Milan veniva definita il derby d'Europa perché era una partita di altissimo livello tra due squadre d'Europa. Ti racconto una cosa, mi è capitato nel corso della stessa cena di avere dei conoscenti, gente non di calcio, degli amici, insomma, che parlavano di quella partita. Il tifoso milanista diceva un ricordo bellissimo di quella di quella finale così e l'altro diceva "No, ma guarda seriamente è stata la più brutta finale di Champions League dal punto di vista dello spettacolo." Ecco, lì ti rendi conto di quanto il risultato, la soddisfazione o la l'insoddisfazione, la gioia o il dolore poi orientano il ricordo"