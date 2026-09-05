Alexandre Pato coinvolto nel progetto per l'acquisto di un club di quarta serie inglese

vedi letture

L'ex rossonero Alexandre Pato fa parte del gruppo che sta progettando di comprare un club di quarta divisione in Inghilterra

La sua carriera è finita troppo presto, rispetto al talento e alle aspettative dei primi anni, per questo Alexandre Pato vuole reinventarsi nel mondo del calcio ma al di fuori del campo. Secondo quanto emerge nelle ultime ore, l'ex attaccante brasiliano sarebbe coinvolto nel progetto di acquisizione del Northampton Town Football Club, una squadra della League Two, la quarta divisione del calcio inglese.

Il nome di Alexandre Pato figura tra gli investitori del gruppo composto da Sports Alpha Capital e Gemcorp Capital. Nelle ultime ore il progetto di acquisto ha ottenuto un passaggio formale importante, come comunicato dallo stesso club con una nota ufficiale: è stato concesso il via libera sia dall'Independent Football Regulator che dalla English Football League. Ora il gruppo di investitori, dei quali fa parte proprio Pato, può procedere ad acquisire una quota di maggioranza.