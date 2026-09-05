Roma, rimonta da brividi: Hermoso e Soulé ribaltano l’Atalanta al 94’

Roma, rimonta da brividi: Hermoso e Soulé ribaltano l’Atalanta al 94’MilanNews.it
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Oggi alle 23:00News
di Lorenzo De Angelis
La Roma, in rimonta, batte l'Atalanta e aggancia l'Inter in testa alla classifica del campionato di Serie A

La Roma conquista una vittoria clamorosa contro l'Atalanta, imponendosi 2-1 all'Olimpico dopo essere andata sotto a inizio ripresa. Ederson porta in vantaggio la Dea al 46', mentre i giallorossi colpiscono anche due pali con Castro. 

Nel finale cambia tutto e si ribalta la situazione: Hermoso pareggia al 90', poi al 94' Soulé firma il gol della rimonta, facendo espolodere l'Olimpico. La Roma resta così a punteggio peno e continua il suo ottimo avvio di stagione. 