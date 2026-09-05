Costacurta: "Il fatto che il Milan avrà un gioco offensivo è già una piccola cosa che fa ben sperare"
La partita contro la Juventus di domenica sera inizierà a dire quale può essere il futuro del Milan nell'arco di questa stagione. Una squadra, quella rossonera, che ha fallito negli ultimi due anni gli obiettivi preposti - al netto della Supercoppa Italiana - ma che quest'anno vuole approfittare del nuovo ciclo targato Ruben Amorim e fortemente voluto da Gerry Cardinale. Sul Milan ha detto la sua Billy Costacurta intervistato da Sportitalia a margine del Legends Show di padel.
Le dichiarazioni di Billy Costacurta sulle aspettative per il Milan in questa stagione: "Il fatto che il Milan avrà un gioco offensivo è già una piccola cosa che fa ben sperare. Io mi accontenterei di un gioco che possa far innamorare ancora la gente che va allo stadio perchè questo non è successo negli ultimi anni. Per il resto vediamo, mi sembra un pochino prematuro parlare male di questo Milan".
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