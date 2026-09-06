Gila a DAZN: "Nel finale siamo stati paurosi. Ho sentito un fastidio al rotuleo"

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Mario Gila ha parlato a Dazn al termine di Juventus-Milan toccando vari temi, tra i quali le sue condizioni fisiche:

Il Milan ha preso due gol senza di te in campo: un caso o no? E soprattutto come stai?

“Mi sembrerebbe ingiusto dire che la squadra soffra senza di me. Penso che loro meritassero il pareggio. Noi non siamo stati al 100%, abbiamo perso tanti palloni. Siamo rimasti in partita fino all’ultimo contro una squadra forte come la Juve. Non sono ancora riuscito a finire le partite e questo mi dispiace. Oggi ho sentito un fastidio al rotuleo, ma il pareggio non è da buttare via”.

Quando si gioca contro la Juve, in casa sua, bisogna giocare in maniera attenta ma, forse, non siete stati un po’ troppo prudenti?

“Sono due cose che vanno collegate. Nel primo tempo abbiamo perso troppi palloni. È vero che dopo il gol abbiamo avuto anche delle occasioni per andare su. Negli ultimi minuti ci siamo abbassati, loro sono una squadra con tantissimi centimetri e poi possono trovare un gol come hanno fatto. Siamo stati paurosi negli ultimi minuti”.

Sabato Lazio-Milan

“Ho tanta voglia di ritrovare i miei ex compagni. La Lazio ha tifosi bellissimi, sarà bello ritrovare le persone che ho conosciuto lì”.