Amorim a Sky: "Non sono contento della partita. Portiamo a casa il punto e guardiamo avanti"

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Di seguito le dichiarazioni di Ruben Amorim ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Juventus-Milan

Nel post partita di Juventus-Milan Ruben Amorim è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare il pareggio dell'Allianz Stadium.

Torni a Milano con un punto ma non sei soddisfatto

“Non lo sono guardando la partita. Penso che la Juventus è stata migliore di noi, soprattutto in fase di possesso. Siamo stati vicini alla vittoria, e quando una squadra non gioca bene deve comunque provare a vincere ma non ci siamo riusciti”.

3 partite 7 punti, quando esce Gila il Milan subisce sempre gol

“Penso che alle volte il calcio non ha senso, perché Gila dentro o in un’altra posizione non avrebbe cambiato il gol, anche su quello di Adams a Torino ha tirato fuori un gran gol. Sono dettagli ed adesso dobbiamo concentrarci sulla prossima e fare meglio”.

Vedremo ancora in quelle posizioni Saelemaekers e Rabiot?

“Oggi non voglio puntare il dito contro un giocatore. Penso che Rabiot sia lontano dalla sua migliore forma fisica, ma dobbiamo dargli minuti. Oggi non parlerò di singoli perché non è stata una prestazione di squadra positiva. Comunque siamo arrivati a 2’ dalla vittoria, portiamo a casa il punto e guardiamo avanti”.