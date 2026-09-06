Amorim: "Oggi sono mancate le cose semplici: non siamo stati bravi nei fondamentali"

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Il commento di Ruben Amorim su cosa deve ancora migliorare il suo Milan

Un estratto delle dichiarazioni di Ruben Amorim a DAZN al termine della partita tra Juventus-Milan 1-1. Il tecnico rossonero ha parlato di quali sono i problemi attuali di questo nuovo corso milanista: "La qualità individuale la possediamo, oggi sono mancate le cose semplici: nel calcio le cose semplici sono le migliori. Anche soltanto nel modo in cui riceviamo e passiamo la palla: dobbiamo fare le cose semplici in modo eccellente. Oggi non siamo stati bravi nei fondamentali. La mia sensazione è che quando la nostra squadra non ha molto il pallone, va in difficoltà".

Poi Amorim ha concluso: "Oggi, quando loro hanno inserito molti attaccanti avanti, vicino alla nostra area ce la siamo cavata difendendo: penso che abbiamo sofferto di più quando perdevamo palla ed eravamo troppo scoperti sulle transizioni. È qualcosa su cui dobbiamo lavorare, ma non cambieremo il nostro modo di giocare perché sappiamo già che in alcune partite giocheremo bene, mentre in altre non sarà così. L'importante però è lottare fino alla fine in ogni gara: oggi avremmo potuto vincerla, ma ripeto, la Juventus non meritava di perdere"