Juventus, Conceiçao: "Il Milan cosa ha fatto oltre al gol cosa ha fatto? Niente"

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Le parole di Francisco Conceiçao dopo Juventus-Milan 1-1

Francisco Conceiçao, attaccante della Juventus, è stato premiato come il migliore in campo della partita contro il Milan finita 1-1. Queste le parole ai microfoni di DAZN dell'attaccante portoghese.

Cosa vi dà questa partita?

"Durante i 90 minuti meritavamo di vincere, questa è la verità. Il Milan oltre al gol cos'ha fatto di più? Niente. Noi sì: abbiamo avuto il palo, anche nel primo tempo quell'occasione che ho avuto io e poi il gol di Fede. Meritavamo la vittoria, però non ci siamo riusciti. È buono non perdere, anche perché stavamo per perdere all'ultimo minuto. Dobbiamo continuare il nostro cammino, che la strada è lunga"

Sei più aggressivo sotto porta?

"Io sto lavorando su quello, però se questi due pali che ho colpito in stagione fossero stati 10 centimetri più a destra o a sinistra, tutti direbbero che sono un bomber. Questo è il calcio, lo so: devo lavorare per far sì che questi 5-10 centimetri a destra o a sinistra facciano entrare la palla dentro la porta, è questo che voglio"