Ambrosini a caldo: "Milan o Juve? Nessuna delle due: partita poco esaltante"

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Il commento a caldo dell'ex giocatore e opinionista di DAZN Massimo Ambrosini dopo il pareggio 1-1 tra Juventus e Milan

Il big match tra Juventus e Milan finisce 1-1. Non una bella partita, in linea con quanto visto tra queste due squadre negli ultimi anni. La squadra di Amorim trova il vantaggio dopo l'ora di gioco con il primo e unico tiro in porta della partita: gran bel gol di Alpha Cisse. Arrembaggio bianconero nel finale con il pareggi di Gatti che era entrato appositamente per garantire un'ulteriore minaccia sulle palle aeree.

Il commento a caldo di Massimo Ambrosini nello studio di DAZN al termine del big match tra Juventus e Milan finito 1-1 all'Allianz Stadium di Torino: "Ho visto meglio il Milan o la Juventus? . Nessuna delle due. Partita poco esaltante da parte di entrambe. Secondo me la Juventus non meritava di perdere. Avevamo ancora negli occhi le partite di ieri, questa è stata con meno ritmo, meno qualità. Più compassato il Milan rispetto a quello che pensavamo. Molto efficace, perché non ha tirato praticamente mai in porta. La Juventus non meritava di perdere perché, a livello di produzione offensiva, sicuramente ha fatto di più la squadra di Spalletti, pur senza magari giocare un calcio estremamente brillante. Ma il Milan ha prodotto poco: offensivamente ha prodotto molto poco. C'è stata un po' di confusione magari nella Juventus in alcune situazioni, però, ripeto, secondo me non era una squadra che meritava la sconfitta oggi".

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