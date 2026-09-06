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MN - Standing ovation dello Stadium per Modric al momento della sostituzione

MN - Standing ovation dello Stadium per Modric al momento della sostituzioneMilanNews.it
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Ieri alle 22:36News
di Lorenzo De Angelis
Standing ovation dell'Allianz Stadium per Luka Modric al momento della sostituzione

Al momento della sostituzione l'Allianz Stadium ha deciso di omaggiare Luka Modric con una bellissima standing ovation. Anche oggi, nonostante le quasi 41 primavere, il croato è stato monumentale in mezzo al campo, dettando ritmi e gioco. Subito dopo gli applausi dei tifosi di casa anche lo spicchio dei tifosi ospiti ha deciso di omaggiare Luka Modric con il coro: "Oh mamma mamma, sai, perché, mi batte il corazon...."

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI JUVENTUS-MILAN

JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumì, Celik; Locatelli, Douglas Luiz; Conceiçao, Nico Gonzalez, Alajbegovic; Kolo Muani. A disp.: Grabara, Pinsoglio, Rugani, Gatti, Kelly, Koopmeiners, Boga, Zhegrova, Woltemade, Owusu, Pagnucco. All. Spalletti

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Moreira, Musah, Modric, Estupinan; Rabiot, Saelemaekers; Ramos. A disp.: P. Terracciano, Torriani, Tomori, F. Terracciano, Diawara, Bartesaghi, Jashari, Comotto, Cisse, Chukwueze, Loftus-Cheek, Hutchinson, Pulisic, Camarda.