MN - Standing ovation dello Stadium per Modric al momento della sostituzione
Al momento della sostituzione l'Allianz Stadium ha deciso di omaggiare Luka Modric con una bellissima standing ovation. Anche oggi, nonostante le quasi 41 primavere, il croato è stato monumentale in mezzo al campo, dettando ritmi e gioco. Subito dopo gli applausi dei tifosi di casa anche lo spicchio dei tifosi ospiti ha deciso di omaggiare Luka Modric con il coro: "Oh mamma mamma, sai, perché, mi batte il corazon...."
LE FORMAZIONI UFFICIALI DI JUVENTUS-MILAN
JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumì, Celik; Locatelli, Douglas Luiz; Conceiçao, Nico Gonzalez, Alajbegovic; Kolo Muani. A disp.: Grabara, Pinsoglio, Rugani, Gatti, Kelly, Koopmeiners, Boga, Zhegrova, Woltemade, Owusu, Pagnucco. All. Spalletti
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Moreira, Musah, Modric, Estupinan; Rabiot, Saelemaekers; Ramos. A disp.: P. Terracciano, Torriani, Tomori, F. Terracciano, Diawara, Bartesaghi, Jashari, Comotto, Cisse, Chukwueze, Loftus-Cheek, Hutchinson, Pulisic, Camarda.
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