JUV-MIL (1-1): l'ha pareggiata allo scadere la Juventus, gol di Gatti
Sugli sviluppi di un calcio piazzato la Juventus ha trovato la rete del pari, meritato, con Federico Gatti. Brava la Vecchia Signora a battere vicino, Koopmeiners a offrire un grande traversone che il difensore bianconero non deve fare altro che insaccare alle spalle di un incolpevole Maignan.
LE FORMAZIONI UFFICIALI DI JUVENTUS-MILAN
JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumì, Celik; Locatelli, Douglas Luiz; Conceiçao, Nico Gonzalez, Alajbegovic; Kolo Muani. A disp.: Grabara, Pinsoglio, Rugani, Gatti, Kelly, Koopmeiners, Boga, Zhegrova, Woltemade, Owusu, Pagnucco. All. Spalletti
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Moreira, Musah, Modric, Estupinan; Rabiot, Saelemaekers; Ramos. A disp.: P. Terracciano, Torriani, Tomori, F. Terracciano, Diawara, Bartesaghi, Jashari, Comotto, Cisse, Chukwueze, Loftus-Cheek, Hutchinson, Pulisic, Camarda.
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