JUV-MIL (0-0): triplo cambio per il Milan all'ora di gioco, dentro Loftus, Cisse e Chukwueze
Arrivati all'ora di gioco Ruben Amorim ha deciso di mettere mano alla panchina per cercare di dare una scossa alla sua squadra. Il tecnico portoghese ha optato per una tripla sostituzione, inserendo Loftus-Cheek, Chukwueze e Cisse per Rabiot, Moreira e Saelemaekers.
LE FORMAZIONI UFFICIALI DI JUVENTUS-MILAN
JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumì, Celik; Locatelli, Douglas Luiz; Conceiçao, Nico Gonzalez, Alajbegovic; Kolo Muani. A disp.: Grabara, Pinsoglio, Rugani, Gatti, Kelly, Koopmeiners, Boga, Zhegrova, Woltemade, Owusu, Pagnucco. All. Spalletti
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Moreira, Musah, Modric, Estupinan; Rabiot, Saelemaekers; Ramos. A disp.: P. Terracciano, Torriani, Tomori, F. Terracciano, Diawara, Bartesaghi, Jashari, Comotto, Cisse, Chukwueze, Loftus-Cheek, Hutchinson, Pulisic, Camarda.
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