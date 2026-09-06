JUV-MIL (0-0): triplo cambio per il Milan all'ora di gioco, dentro Loftus, Cisse e Chukwueze

JUV-MIL (0-0): triplo cambio per il Milan all'ora di gioco, dentro Loftus, Cisse e ChukwuezeMilanNews.it
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Oggi alle 22:06News
di Lorenzo De Angelis
Triplo cambio per il Milan all'ora di gioco

Arrivati all'ora di gioco Ruben Amorim ha deciso di mettere mano alla panchina per cercare di dare una scossa alla sua squadra. Il tecnico portoghese ha optato per una tripla sostituzione, inserendo Loftus-Cheek, Chukwueze e Cisse per Rabiot, Moreira e Saelemaekers. 

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI JUVENTUS-MILAN

JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumì, Celik; Locatelli, Douglas Luiz; Conceiçao, Nico Gonzalez, Alajbegovic; Kolo Muani. A disp.: Grabara, Pinsoglio, Rugani, Gatti, Kelly, Koopmeiners, Boga, Zhegrova, Woltemade, Owusu, Pagnucco. All. Spalletti

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Moreira, Musah, Modric, Estupinan; Rabiot, Saelemaekers; Ramos. A disp.: P. Terracciano, Torriani, Tomori, F. Terracciano, Diawara, Bartesaghi, Jashari, Comotto, Cisse, Chukwueze, Loftus-Cheek, Hutchinson, Pulisic, Camarda.