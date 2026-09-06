Stramaccioni: "Ci auguriamo l'intensità che abbiamo visto ieri a San Siro"

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Le dichiarazioni di Andrea Stramaccioni in vista della gara tra Juventus e Milan di questa sera

Le dichiarazioni di Andrea Stramaccioni a DAZN nel pre-partita di Juventus-Milan sul gioco espresso dal tecnico rossonero Ruben Amorim: "Per quanto riguarda il calcio, le sue idee sono chiare, ha traiettorie di gioco definite. A me piace molto: è moderno, aggressivo. Ha lasciato forse qualche spazio di troppo, però erano squadre che ripartivano; qui la Juve farà la partita. Ci auguriamo chiaramente che ci sia l'intensità che abbiamo visto ieri a San Siro".

Queste le formazioni ufficiali di Juventus-Milan:

JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumì, Celik; Locatelli, Douglas Luiz; Conceiçao, Nico Gonzalez, Alajbegovic; Kolo Muani. A disp.: Grabara, Pinsoglio, Rugani, Gatti, Kelly, Koopmeiners, Boga, Zhegrova, Woltemade, Owusu, Pagnucco. All. Spalletti

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Moreira, Musah, Modric, Estupinan; Rabiot, Saelemaekers; Ramos. A disp.: P. Terracciano, Torriani, Tomori, F. Terracciano, Diawara, Bartesaghi, Jashari, Comotto, Cisse, Chukwueze, Loftus-Cheek, Hutchinson, Pulisic, Camarda.