Striscione dei tifosi della Juve per Baresi: "07-03-1990: grazie Baresi". Cosa successe
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La tifoseria della Juventus ha esposto il seguente striscione: "07-03-1990: grazie Baresi", in ricordo del gesto di Franco.
Al minuto 6 di Juventus-Milan, il settore ospiti rossonero presente all'Allianz Stadium ha urlato un coro in onore di Franco Baresi. Contemporaneamente, la tifoseria della Juventus ha esposto il seguente striscione: "07-03-1990: grazie Baresi", in ricordo del gesto di Franco, che depose 39 rose rosse sotto l'ex curva Z dello stadio Heysel prima di Mechelen-Milan, andando contro la Uefa e la autorità belghe, che non volevano commemorazioni in quel momento; nello Juve-Milan successivo, la curva della Juve ringraziò Baresi con lo striscione: "Baresi, 39 volte grazie".
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Giornalista di MilanNews.it e TuttoMercatoWeb.com. Segue da vicino il mondo Milan con notizie, approfondimenti e aggiornamenti sull’attualità rossonera, intervenendo anche come opinionista televisivo.
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