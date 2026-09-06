Striscione dei tifosi della Juve per Baresi: "07-03-1990: grazie Baresi". Cosa successe

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La tifoseria della Juventus ha esposto il seguente striscione: "07-03-1990: grazie Baresi", in ricordo del gesto di Franco.

Al minuto 6 di Juventus-Milan, il settore ospiti rossonero presente all'Allianz Stadium ha urlato un coro in onore di Franco Baresi. Contemporaneamente, la tifoseria della Juventus ha esposto il seguente striscione: "07-03-1990: grazie Baresi", in ricordo del gesto di Franco, che depose 39 rose rosse sotto l'ex curva Z dello stadio Heysel prima di Mechelen-Milan, andando contro la Uefa e la autorità belghe, che non volevano commemorazioni in quel momento; nello Juve-Milan successivo, la curva della Juve ringraziò Baresi con lo striscione: "Baresi, 39 volte grazie".