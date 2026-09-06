Spalletti a DAZN: "Mi aspetto una partita molto vivace: entrambe le squadre hanno giocatori che creano la fiammata"

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Le dichiarazioni a DAZN di Luciano Spalletti, tecnico bianconero, nel pre-gara di Juventus-Milan

L'allenatore bianconero Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre-gara del big match di questa sera tra Juventus e Milan che si giocherà all'Allianz Stadium di Torino. Di seguito tutte le sue parole al completo.

Su cosa si aspetta dalla partita: "Ci sarà molta energia in campo, anche perché tutte e due le squadre hanno a disposizione calciatori che possono creare la fiammata, possono creare la giocata. Sono due squadre molto offensive per scelta delle caratteristiche dei calciatori in campo, per cui mi aspetto una partita molto vivace e molto vera"

Sulla volontà del Milan di proporre un gioco offensivo: "Quelle che sono le intenzioni degli avversari di voler vincere la partita sono un acceleratore per le nostre potenzialità, perché anche noi vogliamo fare altrettanto. Per cui rimarranno degli spazi, bisogna essere bravi ad avere poi la squadra dentro lo svolgimento della partita, a saper anticipare gli eventi, a saper leggere la gara. Perché quando poi lasci spazi molto ampi e molto lunghi e perdi quelle che sono le distanze e le misure di collettivo e vai in giro con 11 individui. Poi è chiaro che gli avversari trovano dei vantaggi"

Sulla scelta di Nico e Conceiçao per puntare l'uomo: "Sicuramente non avremo quello che ha determinato nella partita precedente. Per cui si fanno delle scelte: quello che diventa fondamentale è che tutti siano nelle condizioni di poter determinare dentro la partita e che si facciano trovare pronti, perché noi avremo bisogno di altri cinque calciatori che molto probabilmente saranno quelli determinanti per il risultato finale".