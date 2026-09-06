Behrami: "Juve-Milan importantissima per definire a che punto sono queste due squadre"

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Le dichiarazioni di Valon Behrami nel pre-gara di DAZN del big match tra Juventus e Milan

Il commento di Valon Behrami a DAZN su cosa si aspetta dalla sfida di questa sera tra Juventus e Milan a Torino: "L'inizio di campionato determina molto di quella che può essere l'energia durante la stagione. È chiaro che la Juventus ormai è alla ricerca delle fondamenta, mentre dall'altra parte il Milan deve capire a che punto sia questa campagna di rafforzamento. Perciò vedo questa gara in questa direzione ed è ovvio che sia importantissima proprio per definire un pochettino a che punto sono queste due squadre".

Queste le formazioni ufficiali di Juventus-Milan:

JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumì, Celik; Locatelli, Douglas Luiz; Conceiçao, Nico Gonzalez, Alajbegovic; Kolo Muani. A disp.: Grabara, Pinsoglio, Rugani, Gatti, Kelly, Koopmeiners, Boga, Zhegrova, Woltemade, Owusu, Pagnucco. All. Spalletti

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Moreira, Musah, Modric, Estupinan; Rabiot, Saelemaekers; Ramos. A disp.: P. Terracciano, Torriani, Tomori, F. Terracciano, Diawara, Bartesaghi, Jashari, Comotto, Cisse, Chukwueze, Loftus-Cheek, Hutchinson, Pulisic, Camarda.