De Winter a DAZN: "Amorim vuole un gioco dominante e intenso: ci piace"

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Il commento di Koni De Winter nel pre-partita di Juventus-Milan

Il centrale rossonero Koni De Winter, ex della partita, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre-gara della sfida dell'Allianz Stadium tra Juventus e Milan. Le sue dichiarazioni complete nel pre-partita.

Su cosa si aspetta dalla partita di questa sera: "Loro vanno forte, però in partite come questa è importante che ci sia più equilibrio. Però è importante che ognuno prenda la sua posizione, anche se sono liberi di andare"

Sulle nuove idee difensive di Amorim: "Penso che il nuovo mister abbia una chiara idea di gioco e vuole un gioco dominante e intenso, e a noi piace e giochiamo così"

Sull'ambizione per la stagione: "Vogliamo sempre prendere punti. Siamo all'inizio della stagione, però questo è certo l'obiettivo della stagione: prendere più punti possibile, vincere più gare possibile"