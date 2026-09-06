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VIDEO MN - Il Milan è arrivato all'Allianz Stadium di Torino
L'arrivo del pullman del Milan all'Allianz Stadium di Torino dove si giocherà la sfida contro la Juventus alle ore 20.45
Cresce l'attesa per il grande big match di questa sera tra Juventus e Milan. Il pullman della formazione rossonera è arrivato in questi minuti presso l'Allianz Stadium di Torino dove alle 20.45 l'arbitro Mariani accorderà il fischio di inizio.
La gara è valevole per la terza giornata del campionato di Serie A Enilive ed entrambe le squadre al momento si trovano a punteggio pieno. Il video degli inviati di MilanNews.it:
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Giornalista di MilanNews.it, dove si occupa di attualità rossonera, approfondimenti e notizie dedicate al Milan e al calciomercato.
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