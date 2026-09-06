Montolivo: "Inter sopra tutti, poi Roma e Como. apoli, Milan e Juve invece sono in costruzione"
Riccardo Montolivo, ex calciatore e attuale opinionista, si è così espresso a SkySport dopo il successo dell’Inter contro il Napoli, indicando i nerazzurri come la squadra più completa del momento. "L'Inter è chiaramente sopra tutti perché ha sia giocatori di qualità più degli altri che un'identità chiara. Ci sono dietro di loro già due squadre pronte per competere oggi: Roma e Como. Napoli, Milan e Juve invece sono in costruzione, non hanno ancora un'identità forte. Al Meazza potevano vincere entrambi, ma il Napoli aveva in mano la partita.
Prende gol esattamente tre minuti dopo il secondo gol segnato, proprio quando doveva reggere e non permettere all'Inter di rientrare. De Bruyne per me rimane il grande equivoco di questa squadra. La mezzala non la può fare e sull'esterno non può giocare. Con questo modulo fatico a collocarlo".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan