Montolivo: "Inter sopra tutti, poi Roma e Como. apoli, Milan e Juve invece sono in costruzione"

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Riccardo Montolivo, ex calciatore e attuale opinionista, si è così espresso a SkySport dopo il successo dell’Inter contro il Napoli.

Riccardo Montolivo, ex calciatore e attuale opinionista, si è così espresso a SkySport dopo il successo dell’Inter contro il Napoli, indicando i nerazzurri come la squadra più completa del momento. "L'Inter è chiaramente sopra tutti perché ha sia giocatori di qualità più degli altri che un'identità chiara. Ci sono dietro di loro già due squadre pronte per competere oggi: Roma e Como. Napoli, Milan e Juve invece sono in costruzione, non hanno ancora un'identità forte. Al Meazza potevano vincere entrambi, ma il Napoli aveva in mano la partita.

Prende gol esattamente tre minuti dopo il secondo gol segnato, proprio quando doveva reggere e non permettere all'Inter di rientrare. De Bruyne per me rimane il grande equivoco di questa squadra. La mezzala non la può fare e sull'esterno non può giocare. Con questo modulo fatico a collocarlo".