Vicario a DAZN: "Stasera troviamo un avversario di grande qualità come noi"

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Le parole di Guglielmo Vicario, portiere della Juventus, nel pre-gara della sfida contro il Milan a Torino

Il portiere della Juventus Guglielmo Vicario è intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre-partita del big match contro il Milan che si gioca questa sera all'Allianz Stadium di Torino. Le sue dichiarazioni.

Sulle sensazioni del pre-gara: "Molto positive. È un gruppo unito, un gruppo forte, un buon mix tra giovani e un po' meno giovani, e senza dubbio abbiamo dei ragazzi di talento e di un'età giovane. Siamo tutti uniti, poi parlerà sempre il campo. Io sono convinto che siamo una squadra di qualità e stasera troviamo ovviamente un avversario di grande qualità come noi. Sarà una gran partita, non vediamo l'ora"

Sul suo ruolo in uscita palla: "Tutte le partite sono da preparare con le varie uscite dal portiere, poi gli atteggiamenti sono diversi e si vanno a vedere. Oggi sta nell'andare a capire dove c'è lo spazio libero, dove c'è la situazione più corretta per andare a posizionare il pallone, quindi poi è un lavoro di lettura mio e di squadra per cercare di far male.»

Sulla sua vigilia: "Non vedevo l'ora di arrivare allo stadio. Queste sono emozioni, vibrazioni che non vedi l'ora di vivere, quindi sono qui adesso e pronto per il riscaldamento: non vedo l'ora"