News MN - La Curva Sud torna all'Allianz Stadium dopo gli ultimi anni di assenza

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La Curva Sud torna a riempire lo spicchio del settore ospiti dell'Allianz Stadium dopo gli ultimi anni di assenza

Come appreso dall'inviato di MilanNews.it all'Allianz Stadium, dopo gli ultimi anni di assenza la Curva Sud è tornata all'Allianz Stadium per sostenere il Milan in questa trasferta sempre molto importante e suggestiva, essendo la sfida contro la Juventus una delle più attese dai tifosi rossoneri nel corso di tutta la stagione.

Lo spicchio del settore ospiti dell'Allianz Stadium torna così a riempirsi degli stendardi e le bandiere del tifo organizzato del Milan.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MILAN-JUVENTUS

JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumì, Celik; Locatelli, Douglas Luiz; Conceiçao, Nico Gonzalez, Alajbegovic; Kolo Muani. A disp.: Grabara, Pinsoglio, Rugani, Gatti, Kelly, Koopmeiners, Boga, Zhegrova, Woltemade, Owusu, Pagnucco. All. Spalletti

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Moreira, Musah, Modric, Estupinan; Rabiot, Saelemaekers; Ramos. A disp.: P. Terracciano, Torriani, Tomori, F. Terracciano, Diawara, Bartesaghi, Jashari, Comotto, Cisse, Chukwueze, Loftus-Cheek, Hutchinson, Pulisic, Camarda.