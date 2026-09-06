Serafini: "Da Milanello le voci parlano di un'atmosfera distesa, serena, di un gruppo convinto, unito, compatto intorno ad Amorim"

vedi letture

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Luca Serafini si è così espresso sul nuovo Milan di Ruben Amorim.

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Luca Serafini si è così espresso sul nuovo Milan di Ruben Amorim: "L'altra buona notizia è che da Milanello le voci parlano di un'atmosfera distesa, serena, di un gruppo convinto, unito, compatto intorno al suo allenatore. La gestione di chi gioca meno, ci dicono, è buona e al momento anche loro si sentono coinvolti. Presto arriveranno le coppe e le rotazioni si faranno più frequenti. In questo senso il mercato ha lasciato qualche buco, quindi bisogna credere - personalmente non troppo - che siano tutti profondamente convinti di Diawara, Dimitrov, Comotto, Camarda. Vediamo: in una squadra che gira, in meccanismi che funzionano, i giovani fanno meno fatica. Saranno i compagni a doverli agevolare.

Bisogna calibrare gli esterni, chiamati - come i trequartisti - a sdoppiarsi nel ruolo, i primi dovranno anche difendere, i secondi ripiegare a centrocampo. Un lavoro dispendioso, un impegno che richiede partecipazione anche dai difensori e centrocampisti puri. I rossoneri dovranno tornare "squadra" come nelle stagioni migliori di Pioli. Il mutuo soccorso sarà la prima regola in ogni gara, a partire da quella di domenica a Torino. Troviamo una Juve in pieno rodaggio, con qualche bullone spanato, qualche vite allentata. Non è che il motore e il telaio del Milan siano molto più collaudati, però la sensazione è buona. La possibilità c'è ed è quella di passare a pieni voti il primo vero test del campionato. Sarebbe un pieno di fiducia, autostima ed entusiasmo, vale a dire i migliori acquisti che si potessero fare".