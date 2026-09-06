Serafini: "Da Milanello le voci parlano di un'atmosfera distesa, serena, di un gruppo convinto, unito, compatto intorno ad Amorim"
Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Luca Serafini si è così espresso sul nuovo Milan di Ruben Amorim: "L'altra buona notizia è che da Milanello le voci parlano di un'atmosfera distesa, serena, di un gruppo convinto, unito, compatto intorno al suo allenatore. La gestione di chi gioca meno, ci dicono, è buona e al momento anche loro si sentono coinvolti. Presto arriveranno le coppe e le rotazioni si faranno più frequenti. In questo senso il mercato ha lasciato qualche buco, quindi bisogna credere - personalmente non troppo - che siano tutti profondamente convinti di Diawara, Dimitrov, Comotto, Camarda. Vediamo: in una squadra che gira, in meccanismi che funzionano, i giovani fanno meno fatica. Saranno i compagni a doverli agevolare.
Bisogna calibrare gli esterni, chiamati - come i trequartisti - a sdoppiarsi nel ruolo, i primi dovranno anche difendere, i secondi ripiegare a centrocampo. Un lavoro dispendioso, un impegno che richiede partecipazione anche dai difensori e centrocampisti puri. I rossoneri dovranno tornare "squadra" come nelle stagioni migliori di Pioli. Il mutuo soccorso sarà la prima regola in ogni gara, a partire da quella di domenica a Torino. Troviamo una Juve in pieno rodaggio, con qualche bullone spanato, qualche vite allentata. Non è che il motore e il telaio del Milan siano molto più collaudati, però la sensazione è buona. La possibilità c'è ed è quella di passare a pieni voti il primo vero test del campionato. Sarebbe un pieno di fiducia, autostima ed entusiasmo, vale a dire i migliori acquisti che si potessero fare".
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