Parma e Monza non si fanno male: 1-1, segna l'ex Milan Lontani
MilanNews.it
Parma e Monza conquistano i primi punti del campionato con un pareggio per 1-1: a segno anche un ex giovane rossonero
Arrivano i primi punti per Parma e Monza. Dopo due sconfitte in altrettante giornate la formazione emiliana e quella brianzola non si fanno male e pareggiano 1-1 allo stadio "Ennio Tardini". Vantaggio per la formazione di Ivan Juric al 38° con il primo gol italiano di Jay Robinson. La risposta, nella ripresa al minuto 60, porta la firma di Simone Lontani, fino alla scorsa stagione nella Primavera del Milan e con Milan Futuro: primo gol in Serie A per l'ex giovane milanista.
SERIE A, I RISULTATI AGGIORNATI DELLA TERZA GIORNATA
VENERDÌ
ore 20.45, Genoa-Como 1-4
SABATO
ore 15, Fiorentina-Torino 1-2
ore 18, Inter-Napoli 3-2
ore 20.45, Roma-Atalanta 2-1
OGGI
ore 15, Parma-Monza 1-1
ore 15, Frosinone-Venezia 3-2
ore 18, Bologna-Sassuolo
ore 20.45, Juventus-Milan
DOMANI
ore 18.30, Cagliari-Lecce
ore 20.45, Udinese-Lazio
autore
Giornalista di MilanNews.it e TuttoMercatoWeb.com. Segue da vicino il mondo Milan con notizie, approfondimenti e aggiornamenti sull’attualità rossonera, intervenendo anche come opinionista televisivo.
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