Parma e Monza non si fanno male: 1-1, segna l'ex Milan Lontani

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Parma e Monza conquistano i primi punti del campionato con un pareggio per 1-1: a segno anche un ex giovane rossonero

Arrivano i primi punti per Parma e Monza. Dopo due sconfitte in altrettante giornate la formazione emiliana e quella brianzola non si fanno male e pareggiano 1-1 allo stadio "Ennio Tardini". Vantaggio per la formazione di Ivan Juric al 38° con il primo gol italiano di Jay Robinson. La risposta, nella ripresa al minuto 60, porta la firma di Simone Lontani, fino alla scorsa stagione nella Primavera del Milan e con Milan Futuro: primo gol in Serie A per l'ex giovane milanista.

SERIE A, I RISULTATI AGGIORNATI DELLA TERZA GIORNATA

VENERDÌ

ore 20.45, Genoa-Como 1-4

SABATO

ore 15, Fiorentina-Torino 1-2

ore 18, Inter-Napoli 3-2

ore 20.45, Roma-Atalanta 2-1

OGGI

ore 15, Parma-Monza 1-1

ore 15, Frosinone-Venezia 3-2

ore 18, Bologna-Sassuolo

ore 20.45, Juventus-Milan

DOMANI

ore 18.30, Cagliari-Lecce

ore 20.45, Udinese-Lazio