Milan, contro la Juventus persiste il problema gol: il dato emblematico

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Ci siamo, è finalmente giunto il giorno di Juventus-Milan. Alle 20.45, i rossoneri di Ruben Amorim scenderanno in campo contro i bianconeri per la terza giornata di campionato. Una partita che rappresenta una classica del nostro calcio, oltre che già un ostacolo importante nel percorso del Milan in questa stagione. Infatti, dopo i successi contro Torino e Venezia, il Milan può vincere tutte le prime tre gare di Serie A per la quarta volta nelle ultime sette stagioni. Nelle 13 stagioni precedenti, invece, i rossoneri non ci erano riusciti in nessuna occasione.

JUVENTUS-MILAN: I NUMERI DELLA PARTITA

La Juventus ha mantenuto la porta inviolata in ciascuna delle ultime sei gare di Serie A contro il Milan. L’ultima volta che i bianconeri hanno registrato più clean sheet consecutivi contro una singola avversaria nella competizione risale al 2016, quando furono nove contro il Palermo. Il Milan, invece, non ha mai registrato una serie più lunga senza gol segnati contro una singola squadra nella propria storia in Serie A. Inoltre, nessuna squadra ha tentato più tiri dalla distanza della Juventus nelle prime due giornate di questa Serie A: i bianconeri sono a quota 18, come il Sassuolo. Dall’altra parte, solo il Torino, con tre conclusioni, ne ha registrate meno rispetto al Milan, fermo a cinque come il Monza.