Biasin: "Scanso la retorica del 'è presto non conta nulla', dicendo: da Juve-Milan una delle due rischia di portarsi dietro strascichi"

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Fabrizio Biasin, giornalista, si è così espresso su Cronache di Spogliatoio cercando di pronosticare il risultato di Juventus-Milan.

Fabrizio Biasin, giornalista, si è così espresso su Cronache di Spogliatoio cercando di pronosticare il risultato di Juventus-Milan: "Io faccio prevalere il fatto che la Juve in questo momento giochi in casa: per me quello può essere eventualmente il punto di vantaggio, proprio una banalità.

Ma, a scanso della retorica insopportabile del 'siamo solo alla terza giornata e quindi non conta nulla', per me invece è molto importante questa partita. Perché si affrontano le due grandi del calcio italiano reduci dal fallimento sportivo atroce: la mancata qualificazione alla Champions. Da questa partita una delle due rischia di portarsi dietro degli strascichi a livello mediatico, quantomeno fino a dopo la sosta che sta arrivando. La sosta è lunga quest'anno, è una sosta che pesa a livello di titoli, di articoli, di chiacchiere che faremo.

E quindi per me questa partita è molto importante, perché io vedo già lunedì mattina una delle due, se perde, che si prende tutti gli attacchi e deve riuscire a reggere tutte le chiacchiere che faremo nel caso. Nel caso della Juve sarebbe: 'Ecco, Spalletti non ha ancora trovato la chiave'; nel caso di Amorim: "Ecco, Cardinale ha preso Goncalo Ramos e Gila, però poi si è fermato col mercato'. Quindi per me questa è una partita molto importante, perché indirizza - ripeto, anche a livello mediatico - tantissimo una delle due squadre".