F. Galli controcorrente: "Difendo la scelta Ramos-Camarda: Francesco fin qui gestito male, ora avrà opportunità"

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Filippo Galli, ex calciatore e attuale opinionista, si è così espresso nel corso del suo editoriale per MilanNews.it sull'attacco del Milan.

Filippo Galli, ex calciatore e attuale opinionista, si è così espresso nel corso del suo editoriale per MilanNews.it sull'attacco del Milan: "Quasi tutti i giornalisti hanno criticato la scelta di iniziare la stagione con due sole punte, Ramos e il giovane Francesco Camaarda, fin qui gestito male e sballottato senza molto criterio. Io invece difendo questa scelta, per permettere al giovane Camarda di avere più opportunità di giocare e consacrarsi definitivamente come attaccante da Milan. Nel caso di emergenza in quel ruolo, Amorim ha detto che potremmo arrangiarci con un “falso nove”, una soluzione che potrebbe ulteriormente ottimizzare gli inserimenti degli altri giocatori nel cuore dell’area avversaria.

Comprendo di essere, forse, eccessivamente ottimista: ma innanzitutto credo che una squadra non sia la somma dei giocatori che la compongono e che quindi il lavoro del tecnico possa aggiungere molto; va anche detto che il mercato potrà essere perfezionato a ragion veduta già a gennaio: la società ha dimostrato di saper investire e le voci su un difensore centrale si sono rincorse fino alle ultime ore di mercato, segno che qualcosa in ballo c’era e forse ci sarà. Ma soprattutto il mio intento è quello di andare un po’ in controtendenza rispetto al pessimismo e alla critica che i tifosi, a volte a ragion veduta, rivolgono alla società. Pessimismo che - credetemi - finisce giocoforza per riversarsi sulla squadra, cosa da evitare in ogni modo. In particolar modo in una stagione che costituisce (spero) l’anno uno di un vero nuovo progetto, che deve riportarci saldamente al centro dell’Europa che ci piace di più: quella con “la musichetta”, come diceva Adriano Galliani".