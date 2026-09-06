Pellegatti ipotizza: "Quello con Amorim potrebbe essere un sodalizio destinato a durare indipendentemente dai risultati imminenti"

vedi letture

Carlo Pellegatti, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sulle parole di Amorim in conferenza stampa prima di Juve-Milan.

Carlo Pellegatti, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sulle parole di Amorim in conferenza stampa: "Non sono piaciute a nessuno quelle dichiarazioni di Chivu. Non è un grande scontro, ma è come se Juventus e Milan fossero due squadre che valgono per la tradizione: come i conti, i nobili, i marchesi o i baroni senza un soldo, che però mantengono l'allure del conte. Ecco, ha detto un po' queste cose, ma la risposta di Amorim è stata splendida: 'Non devo appendere le frasi di Chivu. Io devo mostrare la classifica degli ultimi anni, il fatto che in vent'anni abbiamo vinto solo due scudetti. Questo è quello che deve stimolare i giocatori, non le dichiarazioni di Chivu'. E questa risposta mi è piaciuta molto. Non ha voluto rispondere polemicamente, non parla degli altri allenatori, ma ha ribadito che gli ultimi anni, come dicono i trofei, sono stati avari di soddisfazioni, decidendo di puntare tutto su questo aspetto. Nessun proclama, ma uno sguardo lucido alla classifica degli ultimi anni: Amorim, in questo senso, è stato molto pratico.

Io credo che Amorim possa lavorare bene perché, a sentire Gerry Cardinale, quello con Amorim potrebbe essere un sodalizio destinato a durare indipendentemente dai risultati imminenti. Poi, si sa: se Amorim vince venti partite consecutive vince il campionato ed è un trionfo; se ne perde venti consecutive lo cacciano, questo non si può mai sapere. Però penso che entrambi sappiano che non sarà un lavoro velocissimo, ma l'importante è che si vedano i segnali di questo percorso".