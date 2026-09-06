Milan, Rabiot come Locatelli e Bonucci? Il dato sul francese

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Manca pochissimo al primo big match della stagione del Milan. I rossoneri di Amorim infatti, scenderanno in campo in casa della Juventus di Luciano Spalletti alle 20.45, in quella che da sempre è considerata la partita tra i due club più titolati d'Italia. Una sfida che, seppur alla terza giornata di campionato potrebbe già dare diversi e importanti segnali al percorso nel breve periodo del nuovo Milan di Amorim. Infatti, l'avventura in questo campionato è appena inizato, ma il Milan non potrà permettersi di perdere punti preziosi in una giornata in cui ci saranno altre partite trappola come Inter-Napoli e Roma-Atalanta, terminate con le vittorie dei nerazzurri e giallorossi. Da questo discorso possiamo ricavare un dato interessante su Adrien Rabiot. Il francese tornerà a Torino da avversario per il secondo anno consecutivo.

RABIOT-MILAN: LA STATISTICA CONTRO LA JUVENTUS

Come riportato da Opta Facts, Adrien Rabiot, che ha sia segnato che servito un assist nella precedente trasferta di questo campionato (contro il Torino), può diventare il primo giocatore di nazionalità sportiva non italiana nella storia della Serie A ad andare a segno nella sfida tra Juventus e Milan con entrambe le maglie (in generale, negli ultimi 10 anni ci sono riusciti riusciti Manuel Locatelli e Leonardo Bonucci).