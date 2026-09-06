Letizia: "Ieri Amorim ha detto che ci sono giocatori che possono essere titolari se vanno forte in allenamento. Moreira può giocare"

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Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube su Diego Moreira, possibile titolare di questa sera contro la Juve.

Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube su Diego Moreira, possibile titolare di questa sera contro la Juve: "Ieri Amorim ha detto che ci sono dei giocatori che possono trovare un posto da titolare se vanno forte in allenamento. Io penso che Diego Moreira possa essere il titolare di questa sera. Da capire dove, perché anche i giornali sportivi questa mattina si dividono: La Gazzetta dello Sport mette Diego Moreira titolare largo a sinistra; il Corriere dello Sport, se non erro, mette Diego Moreira titolare da trequartista di destra. È interessante come tema.

Quindi: Maignan tra i pali; Gila, De Winter, Pavlovic sicuri. Chukwueze a destra non lo smuove nessuno. Modric tranquillamente. Goncalo Ramos da punta centrale E poi sugli altri abbiamo un tema, perché se Rabiot fa il sottopunta, Rabiot si prende quella posizione, mentre Yunus Musah va ad affiancare Luka Modric. A sinistra potrebbe giocare, a quel punto, Diego Moreira. Questa è la formazione che dà la Gazzetta".

LE PAROLE DI AMORIM

Come gestisci il tuo 11 titolare, considerando il fatto che spesso i pezzi grossi li hai inseriti a partita in corso? "All'inizio della stagione è difficile, bisogna capire gli aspetti fisici di alcuni giocatori. Noi dobbiamo capire anche come finire la partita. La cosa più importante è come ti alleni durante la settimana, perché se non ti alleni bene cambio idea subito. Quindi se devo dire una cosa: se meriti durante la settimana giochi, sennò no. Ovviamente schiero sempre l'11 migliore possibile, ma è normale che comunque in panchina devo avere delle armi che mi permettono di poter cambiare la partita in corso".