Gullit sull'addio di Leao: "Mi dispiace per il ragazzo però ormai la storia d'amore con il Milan era finita"
Intervistato questa mattina dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, l'ex centrocampista del Milan Ruud Gullit ha presentato un grande classico del calcio italiano come quello in programma questa sera all'Allianz Stadium tra la Juventus e il "suo" Diavolo. Di seguito alcuni estratti delle sue parole.
Faccia un pronostico: chi è più forte tra Juventus e Milan?
«È difficile dirlo dopo appena due partite. Spalletti è bravo, mentre il Milan ha preso Amorim e sta puntando su un mix di calciatori giovani ed esperti. Chi cambia tanto ha sempre bisogno di tempo e questo Milan deve lavorare per ritrovare la fiducia».
Passiamo al mercato: condivide la scelta di salutare Leao?
«Mi dispiace per il ragazzo, però ormai la storia d'amore con il Milan era finita».
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