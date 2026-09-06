Gullit sull'addio di Leao: "Mi dispiace per il ragazzo però ormai la storia d'amore con il Milan era finita"

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Le dichiarazioni dell'ex Milan Ruud Gullit ai taccuini de La Gazzetta dello Sport

Intervistato questa mattina dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, l'ex centrocampista del Milan Ruud Gullit ha presentato un grande classico del calcio italiano come quello in programma questa sera all'Allianz Stadium tra la Juventus e il "suo" Diavolo. Di seguito alcuni estratti delle sue parole.

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«È difficile dirlo dopo appena due partite. Spalletti è bravo, mentre il Milan ha preso Amorim e sta puntando su un mix di calciatori giovani ed esperti. Chi cambia tanto ha sempre bisogno di tempo e questo Milan deve lavorare per ritrovare la fiducia».

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«Mi dispiace per il ragazzo, però ormai la storia d'amore con il Milan era finita».