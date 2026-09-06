Gullit elogia Ramos: "Mi piace, però non si può pensare possa risolvere tutti i problemi"
Intervistato questa mattina dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, l'ex centrocampista del Milan Ruud Gullit ha presentato un grande classico del calcio italiano come quello in programma questa sera all'Allianz Stadium tra la Juventus e il "suo" Diavolo. Di seguito alcuni estratti delle sue parole.
Adesso, in casa Milan, si aspettano tanti gol da Gonçalo Ramos. È l'uomo giusto per sfatare il tabù dei centravanti rossoneri?
«Gonçalo mi piace, però non si può pensare che un attaccante riesca a risolvere tutti i problemi.Quanti palloni gli arrivano? Come giocano gli altri, che dovrebbero servirlo in area di rigore? Ramos merita fiducia, ma ha bisogno di essere supportato dal resto della squadra».
Passiamo al mercato: condivide la scelta di salutare Leao?
«Mi dispiace per il ragazzo, però ormai la storia d'amore con il Milan era finita».
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