Padovano sceglie Ramos: "Scelgo lui rispetto a Kolo Muani. È davvero un gran bel giocatore"
Intervistato questa mattina dai colleghi di Tuttosport, Michele Padovano ha parlato di Juventus-Milan dando anche un personale commento su due dei protagonisti dichiarati del match. Kolo Muani e Gonçalo Ramos, ex esuberi del PSG ed oggi punte di diamante delle due formazioni italiane.
Juve-Milan sarà un po’ anche la sfida tra i due “esuberi” d’oro del Psg: Kolo e Goncalo Ramos. Da ex attaccante, quale le piace di più?
«Ramos è davvero un gran bel giocatore. Anche Kolo ha dimostrato di poterci stare benissimo alla Juve. Ma se ne dovessi scegliere uno, prenderei il portoghese».
Di Gonçalo Ramos ha parlato questa mattina anche Ruud Gullit dicendo: «Gonçalo mi piace, però non si può pensare che un attaccante riesca a risolvere tutti i problemi. Quanti palloni gli arrivano? Come giocano gli altri, che dovrebbero servirlo in area di rigore? Ramos merita fiducia, ma ha bisogno di essere supportato dal resto della squadra».
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