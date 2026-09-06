La classifica di Serie A aggiornata prima delle partite della domenica
MilanNews.it
La classifica di Serie A aggiornata dopo le partite del sabato
Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo l'incredibile vittoria in rimonta della Roma sull'Atalanta di Maurizio Sarri. Grazie a questi tre punti la formazione di Gian Piero Gasperini aggancia in vetta l'Inter a punteggio pieno.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
1. Roma 9*
2. Inter 9*
3. Como 7*
4. Milan 6
5. Juventus 6
6. Atalanta 6*
7. Lazio 6
8. Udinese 4
9. Frosinone 3
10. Napoli 3*
11. Sassuolo 3
12. Cagliari 3
13. Lecce 3
14. Torino 3*
15. Bologna 0
16. Parma 0
17. Monza 0
18. Venezia 0
19. Genoa 0*
20. Fiorentina 0*
*una partita in più
Pubblicità
News
Chi deciderà Juventus-Milan? Il pronostico di Buffon: "Kolo Muani: sbloccarsi in una partita così sarebbe l'ideale"
Anno zero di Cardinale? No, anno quinto. Rosa incompleta e nessun mercato faraonicodi Andrea Longoni
Le più lette
31/08 Scommesse, polemica sullo spot “True Data” della Serie A: l’Agenzia delle Dogane chiederà lo stop
Primo Piano
Primo PianoMN - Nuovo dirigente nel Milan? La strategia di Cardinale (e perché non si è fatto prima)
Luca SerafiniZlatan: ovunque tu sia, restaci. Il nuovo corso Cardinale, un atto dovuto. Tutto sulle spalle di Amorim che deve imparare ad aiutarsi da solo, ma la squadra è con lui
Franco OrdineTomori reintegrato? L’ho detto subito. Camarda vice Ramos: o hai coraggio o… L’interrogativo è il sistema di gioco
ESCLUSIVA MN - Martinez (ESPN): "Grande rammarico per l'esperienza di Gimenez al Milan. Al Porto si potrà ritrovare"
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com