Serie A, prosegue la terza giornata: il programma completo con orari, risultati e guida tv

Serie A, prosegue la terza giornata: il programma completo con orari, risultati e guida tvMilanNews.it
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Oggi alle 07:36News
di Lorenzo De Angelis
Il programma completo della terza giornata di Serie A.

Dopo l'anticipo di ieri sera tra Genoa e Como, questo il programma della terza giornata di Serie A.

TERZA GIORNATA DI SERIE A: IL PROGRAMMA COMPLETO

Fiorentina-Torino 1-2

Inter-Napoli 3-2

Roma-Atalanta 2-1 

Frosinone-Venezia domenica 6 settembre ore 15.00 (DAZN)

Parma-Monza domenica 6 settembre ore 15.00 (DAZN)

Bologna-Sassuolo domenica 6 settembre ore 18.00 (DAZN/Sky/NOW)

Juventus-Milan domenica 6 settembre ore 20.45 (DAZN)

Cagliari-Lecce lunedì 7 settembre ore 18.30 (DAZN)

Udinese-Lazio lunedì 7 settembre ore 20.45 (DAZN/Sky/NOW)