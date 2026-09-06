Juve-Milan, oggi big-match di Torino: la probabile formazione rossonera
Dopo le due vittoria nelle prime due gare del campionato, il Milan di Ruben Amorim affronta il primo big match della stagione, valido per la terza giornata del campionato di Serie A: all'Allianz Stadium, con calcio d'inizio oggi, domenica 6 settembre alle 20:45, ci sarà la sfida alla Juventus. Si riportano di seguito tutte le informazioni utili sulla partita: probabili formazioni, le ultime notizie, gli arbitri e dove vedere il match.
PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-4-2-1)
16 Maignan
34 Gila 5 De Winter 31 Pavlovic
21 Chukwueze 14 Modric 80 Musah 33 Bartesaghi
12 Rabiot 70 Cisse
9 G. Ramos
A disposizione: 1 P. Terracciano, 96 Torriani, 23 Tomori, 42 F. Terracciano, 13 Diawara, 2 Estupinan, 30 Jashari, 28 Comotto, 56 Saelemakers, 22 D. Moreira, 8 Loftus-Cheek, 20 Hutchinson, 11 Pulisic, 73 Camarda. Allenatore: Ruben Amorim
Ballottaggi: Bartesaghi-Estupinan (60-40), Musah-Jashari (70-30)
Indisponibili: /
Infortunati: Gabbia
Squalificati: /
Diffidati: /
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