Cardinale ancora al fianco del Milan: sarà presente anche allo Stadium

Cardinale ancora al fianco del Milan: sarà presente anche allo StadiumMilanNews.it
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Oggi alle 10:48News
di Lorenzo De Angelis
Dopo Torino e Venezia, Gerry Cardinale sarà al seguito del Milan anche per la sfida di questa sera contro la Juventus all'Allianz Stadium

Gerry Cardinale seguirà il Milan da vicino anche contro la Juventus. Il proprietario rossonero sarà infatti presente all'Allianz Stadium (che raggiungerà dopo aver assistito al GP di Monza che vede impegnata la sua Alpine), confermando il proprio coinvolgimento sempre più diretto nella vita del club. 

Per Cardinale sarà la terza presenza su tre giornate di campionato, dopo aver assistito anche alle sfide contro Torino e Venezia. Un segnale ulteriore della volontà di essere più vicino alla squadra e al progetto guidato da Ruben Amorim. 