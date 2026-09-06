Milan, Rabiot dal 1’: Amorim conferma Ramos e pensa a Estupiñán
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La probabile formazione del Milan contro la Juventus secondo i colleghi de Il Corriere dello Sport
Contro la Juventus, il Milan dovrebbe ripartire da una formazione molto simile alle prime uscite. In difesa spazio a Gila, De Winter e Pavlovic, con Gabbia fuori e Tomori reintegrato in panchina.
Riportano i colleghi de Il Corriere dello Sport che a centrocampo Ruben Amorim dovrebbe puntare anche su Chukwueze, Modric, Musah ed Estupinan, ma occhio alla sorpresa Diego Moreira dal 1'. Davanti, alle spalle dell'intoccabile Gonçalo Ramos, toccherà ancora una volta a Cisse, in ballottaggio però con Saelemaekers, e Rabiot, con il francese alla prima da titolare in stagione. Pulisic resta inviece tra i candidati ad entrare a partita in corso.
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