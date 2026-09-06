Fofana si presenta a Siviglia: "Voglio essere parte della rinascita del club"

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Youssouf Fofana si è presentato al Siviglia con un'intervista rilasciata ai canali ufficiali del club

Intervistato dai canali ufficiali del Siviglia, l'ex Milan Youssouf Fofana si è presentato al club andaluso raccontando le emozioni dell'ultimo, frenetico, giorno di calciomercato: “Per me è stata una giornata un po’ folle. È iniziata in maniera un po’ caotica, ma alla fine sono molto contento di essere qui. Credo che fosse la scelta migliore per me. Ho pensato alla storia del club, a quello che sta succedendo in questo momento e volevo essere parte della rinascita del Siviglia, per riportarlo dove è stato negli ultimi anni”.

Fofana anche parlato delle proprie caratteristiche e del modo in cui interpreta il ruolo di centrocampista: “Sono un giocatore che si adatta abbastanza bene alle difficoltà e all’avversario che ha di fronte. Mi piace anche dare una mano ai miei compagni in campo. Mi piace essere una soluzione per tutti”.