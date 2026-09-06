Cardinale pensa a un Head of Football: nuova figura per guidare l'area sportiva

Cardinale pensa a un Head of Football: nuova figura per guidare l'area sportivaMilanNews.it
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Oggi alle 11:48News
di Lorenzo De Angelis
Dopo l'intensa estate di calciomercato Gerry Cardinale sta seriamente pensando di aggiungere in dirigenza una nuova figura

Stando a quanto riportato dai colleghi de Il Corriere dello Sport il Milan potrebbe presto aggiungere una nuova figura alla propria struttura dirigenziale. La proprietà rossonera sta infatti valutando la nomina di un Head of Football, incaricato di gestire quotidianamente l'area sportiva del club. 

L'idea era già emersa a giugno, ma i tempi ristretti avevano impedito di approfonditrla. Ora Gerry Cardinale potrà valutare con calma i profili più adatti. Il proprietario continuerà a essere molto presente, ma l'obiettivo è affiancare al suo coinvolgimento una figura stabile che segua da vicino la gestione sportiva. 