Douglas Costa pronostica: "Juve batte Milan 2-1. Segnano Conceicao e McKennie"

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Douglas Costa, ex attaccante della Juventus, ha rilasciato una intervista ai microfoni di Michael Cuomo di TeleLombardia.

Douglas Costa, ex attaccante della Juventus, ha rilasciato una intervista ai microfoni di Michael Cuomo di TeleLombardia.

Riesci a seguire la Juventus?

È un'altra Juventus questa, la sto seguendo ancora. Sono tornato a seguire la Juve dopo che sono tornato in Italia, ovviamente. Tipo quando ero in Brasile, o quando sono stato in Australia, non la seguivo: c'è la differenza di orario della partita. Però adesso sì, la sto seguendo. L'altro giorno ho visto anche Douglas Luiz. Provo a vedere sempre i brasiliani: mi piace guardare e vedere i brasiliani che fanno bene qua in Italia. Quindi adesso inizio a seguire un po' di più.

Che ricordi hai della Juve? Tra l'altro hai avuto Massimiliano Allegri come allenatore, che adesso è a Napoli e l'anno scorso era al Milan.

"È un po' di anni che non parlo con il mister, però mi vuole sempre bene. Ho un bel ricordo della Serie A, perché quando vinci hai sempre dei bei ricordi. Ho vinto tre anni lì con loro, tre scudetti, quindi ho dei bei momenti con la Juve.

Si è parlato qui in Italia di Pep Guardiola CT della nostra nazionale. Tu che l'hai avuto al Bayern, l'hai conosciuto: cosa sarebbe stato per noi italiani?

"Non so, è una meraviglia, un sogno per voi. Perché per uno che fa un cambio così... per me è stato il miglior allenatore che ho avuto, quindi immagina in Italia: sarebbe un cambio importante per voi".

C'è Alajbegovic, c'è Conceicao, c'è anche Yildiz e poi c'è Douglas Costa. Chi è più forte di questi quattro?

"Mi piace Yildiz, è fortissimo. Conceicao anche mi piace nell'uno contro uno. Eh, sono tutti forti, non so... è cambiato un po' il tempo. Però mi piacciono tutti. Yildiz è fortissimo. Mi piace tanto"

C'è Juve-Milan, di cui hai un ricordo speciale: è una partita, una grande classica del nostro calcio. Tu che ricordi hai?

"Sempre, Juve-Milan è sempre una partita importante. Io ho vissuto qualche partita lì; è sempre una partita importante. Io auguro a tutti una bellissima partita - dalla parte della Juve, ovviamente - e andiamo avanti. Vado lì a vedere la partita".

Come finisce?

"2-1 Juve"

Chi segna?

"Conceicao e McKennie"