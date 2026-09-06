Verso Juve-Milan: spunta una curiosa statistica su Amorim

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Il Milan di mister Amorim si prepara al primo big match della stagione. Questa sera alle 20.45, i rossoneri scenderanno in campo in casa della Juventus di Luciano Spalletti, in quella che da sempre è considerata la partita tra i due club più titolati d'Italia. Una sfida che, seppur alla terza giornata di campionato potrebbe già dare diversi e importanti segnali al percorso nel breve periodo del nuovo Milan di Amorim. Infatti, l'avventura in questo campionato è appena inizato, ma il Milan non potrà permettersi di perdere punti preziosi in una giornata in cui ci saranno altre partite trappola come Inter-Napoli e Roma-Atalanta, terminate con le vittorie dei nerazzurri e giallorossi.

VERSO JUVE-MILAN: LA CURIOSA STATISTICA SU AMORIM

Dopo i successi contro Torino e Venezia, il Milan può vincere tutte le prime tre gare di Serie A per la quarta volta nelle ultime sette stagioni, dopo che non ci era riuscito in nessuna delle precedenti 13. Inoltre, Ruben Amorim può diventare il quarto allenatore capace di vincere tutte le prime tre gare alla guida del Milan in Serie A, dopo Mario Sperone nel 1952, Giuseppe Viani nel 1956 e Luigi Bonizzoni nel 1958.