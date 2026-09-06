Passerini: "Al di là di quello che dice Chivu, Juve-Milan è un big match. E chissà che un po' di benzina in più..."

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Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, si è così espresso sul suo canale Youtube verso Juventus-Milan di stasera.

Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, si è così espresso sul suo canale Youtube verso Juventus-Milan: "Poche ore a quello che per me continua a essere un big match, al di là di quello che pensa Chivu, che poi ieri ha un po' corretto il tiro dicendo: 'Io non ho mai pensato che non siano grandi squadre, però dovrebbero essere tutti meno cattivi'. Insomma, credo che abbia provato a mettere una pezza sopra. In realtà, venerdì, Chivu aveva punto sia Milan sia Juventus, dicendo: 'Ma se sono rimaste fuori dai primi quattro posti, dobbiamo considerare Juventus e Milan due squadre che, quando si affrontano, fanno uno scontro diretto per qualcosa, per lo scudetto?'. Il sottinteso era quello, insomma: di dirlo l'ha detto. Poi io non ci vedo niente di grave, non credo che sia un dramma. Non credo che sia quello il male del calcio. Credo che questi siano quei mind games, come li chiamano gli americani, cioè quei giochi mentali che riempiono un po' anche il vuoto delle settimane e che consentono ad noi giornalisti di fare qualche titolo in assenza di qualcos'altro.

Quindi, insomma, io non ci vedo niente di grave. Poi anche se Amorim dice 'non abbiamo bisogno delle parole di Chivu per scaldarci' dice una verità; allo stesso tempo, chissà, magari che non sia un po' di benzina ulteriore dentro al serbatoio dell'orgoglio del Milan, che deve essere riempito nel corso di questa stagione dopo il finale disastroso della scorsa".