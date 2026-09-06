Milan, i precedenti a Torino contro la Juve: poche vittorie e tanti pareggi

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Dopo le vittorie di Inter e Roma rispettivamente contro Napoli e Atalanta, questa sera ci sarà il terzo big match del campionato. Il Milan di Amorim contro la Juventus di Spalletti, una classica del calcio italiano. Una sfida che, seppur alla terza giornata di campionato potrebbe già dare diversi e importanti segnali al percorso nel breve periodo del nuovo Milan di Amorim. Infatti, l'avventura in questo campionato è appena inizato, ma il Milan non potrà permettersi di perdere punti preziosi in una giornata in cui ci saranno altre partite trappola come Inter-Napoli e Roma-Atalanta, terminate appunto con le vittorie dei nerazzurri e giallorossi.

VERSO JUVE-MILAN: I PRECEDENTI A TORINO

Il Milan è rimasto imbattuto in cinque delle ultime sei trasferte di Serie A contro la Juventus, con due vittorie e tre pareggi. In questo parziale i rossoneri hanno registrato anche quattro clean sheet, subendo appena 0,5 gol in media a partita. Questo rendimento è arrivato dopo una serie di ben nove sconfitte esterne consecutive contro i bianconeri a Torino, nelle quali il Milan ha concesso in media due reti a gara. Inoltre, quattro delle ultime cinque sfide tra Juventus e Milan in Serie A sono terminate 0-0, tra cui le due più recenti. Le due formazioni non pareggiano più gare di fila in campionato dal 1973, quando arrivarono a quattro in quell’occasione.